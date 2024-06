Senza fissa dimora preso a pugni in una chiesa: "Ora ho paura"

"Ero solo, ho sentito un boato e dopo poco mi sono trovato davanti tre uomini ben piazzati. Mi hanno spinto, ho ricevuto un pugno e mi si è rotta la protesi dentale". Francesco è uno degli ex senza fissa dimora che vive all'interno della Chiesa cinquecentesca di Sant'Antonio a Tarsia, nel cuore di Napoli, e racconta con paura l'aggressione subita sabato 8 giugno 2024. Questo luogo, di proprietà dei preti redentoristi, è abbandonato da oltre dieci anni, come suggerisce il degrado che lo avvolge dentro e fuori. Da sette ospita un gruppo di ex senza tetto in autogestione.

Negli ultimi tempi, però, il clima nei confronti di chi occupa questi spazi è peggiorato. Fino all'aggressione di due giorni fa. "Non mi hanno spiegato che cosa volevano - continua Francesco - Uno aveva un cric, mi hanno minacciato. Hanno solo detto che dobbiamo andare via da qui, che c'è gente che è più meritevole di noi. Mi sono spaventato perché, in quel momento, oltre a me c'erano solo una donna e un anziano. Hanno detto che sarebbero tornati". La comunità della Chiesta di Sant'Antonio è seguita dal gruppo di attivisti di Potere al Popolo che ha prontamente riparato la porta.

"Ciò che è accaduto è molto grave - commenta Antonio Giardino di PaP - Ultimamente il clima è abbastanza teso. Non vorremmo che questa aggressione fosse legata agli interessi economici che girano intorno a questa struttura". Dal 2020, i preti redentoristi hanno incaricato una società esterna di valorizzare la costruzione. La chiesa, che fino al terremoto del 1980 ha ospitato anche una scuola, cade a pezzi ed è invasa da topi. L'unica ala che regge è quella dell'ex convento, realizzata in tempi molto più recenti. "Vorremmo - conclude Antonio - che questo luogo venisse utilizzato dalla Chiesa e dalle istituzioni con scopi sociali e non per pura speculazione. Ci batteremo per questo".