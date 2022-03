Cerca di forzare un tornello della Circumvesuviana e distrugge un pannello con un calcio

Cerca di forzare i tornelli della circumvesuviana perché non ha il biglietto e sfonda, con un calcio, un pannello laterale di vetro. L'episodio è stato registrato questa mattina presso la stazione di piazza Garibaldi. A renderlo noto è stato il presidente di EAV, Umberto de Gregorio.

"A Garibaldi una persona senza biglietto ha tentato di forzare i varchi. Prontamente fermato dalla guardia giurata ha poi reagito dando un calcio in un pannello laterale di vetro mandandolo in frantumi. La persona è stata bloccata in stazione in attesa delle FF.OO", ha raccontato de Gregorio sui social.