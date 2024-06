Emergenza a Capri, rimasta senz'acqua potabile: il sindaco ferma gli arrivi

Poco dopo le 9 di oggi il sindaco di Capri ha stabilito lo stop agli arrivi sull'isola, pesantemente colpita da un'emergenza idrica dovuta ai guasti che si sono verificati in questi giorni a Castellammare di Stabia (e sui quali l'azienda erogatrice, Gori, sta lavorando).

Lo stop allo sbarco dei turisti a Capri sta provocando conseguenze nei porti di partenza verso l'isola azzurra, a cominciare dal Molo Beverello di Napoli dove si registrano lunghe file di passeggeri alle biglietterie delle compagnie di navigazione.

Non appena l'ordinanza è stata notificata - in qualche caso da parte delle forze dell'ordine direttamente ai botteghini delle compagnie - è avvenuto lo stop immediato alla bigliettazione, e addirittura le navi e gli aliscafi che erano già partiti sono stati contattati via radio dall'autorità marittima che ne ha disposto il ritorno in porto e lo sbarco dei passeggeri.

Adesso al Beverello le compagnie stanno provvedendo al rimborso di centinaia di biglietti, anche se molti turisti hanno preferito non perdere la giornata di escursione e scelto mete alternative imbarcandosi sugli aliscafi per Ischia, Sorrento o la Costiera Amalfitana.

Situazione più tranquilla al porto di Sorrento, l'altro hub di partenza per Capri, dove si registrano file lunghe ma ordinate e turisti in attesa di rimborsi o di partire per altre località raggiungibili via mare.

Il problema idrico

A causare tanti disagi il fatto che non si sia ancora risolto il problema del guasto alla conduttura idrica a Castellammare di Stabia, verificatosi nei giorni scorsi.

Questo il comunicato di Gori, l'azienda che fornisce il servizio: "In riferimento al guasto improvviso alla condotta adduttrice che serve la Penisola Sorrentina e l’Isola di Capri, verificatosi giovedì 20 giugno presso la Strada Statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia, si informa che i lavori di riparazione e le attività connesse al ripristino del servizio sono stati completati nei tempi previsti".

Poi le note dolenti: "Tuttavia, alla riapertura del flusso idrico, si sono presentate problematiche tecniche che determinano ancora carenze idriche in diverse località dei comuni della Penisola Sorrentina e nell’intera isola di Capri". "Sono in corso - conclude l'azienda - tutti gli approfondimenti e le verifiche per risolvere le criticità e ripristinare il servizio. Seguiranno aggiornamenti tempestivi sull’evoluzione delle attività in corso".

L'ordinanza

Nel dettaglio, l'ordinanza del sindaco di Capri Paolo Falco vieta gli arrivi a Capri per i non residenti. Il provvedimento è stato emanato "fino al cessare dell'emergenza idrica". Comunque potranno raggiungere l'isola i veicoli dedicati all'approvigionamento delle merci e del personale sanitario, forze dell'ordine e trasporti. In caso di "trasgressori" il provvedimento prevede che vi sia un immediato "reimbarco" verso la terraferma.