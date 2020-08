Sfregiato pesantemente il Sentiero degli Dei dagli incendi: chiuso a data da destinarsi

L'affascinante Sentiero degli Dei (che congiunge Agerola a Positano), meta degli escursionisti e degli amanti del trekking, ha subito ingenti danni a causa di una serie di incendi avvenuti negli ultimi giorni.

In particolare devastate sia la variante alta che su quella bassa, passando per Colle Serra. Colpita soprattutto la parte di Praiano e Positano

Il Comune di Agerola ha infatti deciso di chiudere fino a data da destinarsi il ''Sentiero degli Dei' che parte dalla località Bomerano, ad Agerola, e termina a Nocelle, nella parte alta di Positano in un percorso mozzafiato e naturalistico.

''In considerazione della necessità di effettuare immediatamente interventi di manutenzione sul Sentiero degli Dei a causa dei gravi incendi che hanno interessato la zona in queste ore si comunica ufficialmente che il transito sullo stesso sarà interdetto fino a nuove disposizioni. Mani criminali, che come tali andrebbero individuate e perseguite, hanno sfregiato il Sentiero degli Dei ", ha commentato il sindaco di Agerola. Luca Mascolo.

"Ovviamente la rete sentieristica di Agerola, di circa 200 km, è pienamente fruibile e sono accessibili regolarmente sentieri quali Valle delle Ferriere, Circuito Tre Calli, Santa Barbara, Fiordo di Furore, Orrido Di Pino e altri", spiega Mascolo.