La mamma non vuole il papà pubblichi le foto del figlio piccolo su Facebook: la decisione del giudice

È finita in tribunale una lite tra due genitori a proposito della pubblicazione sui social delle foto di un bimbo di quattro anni. Il padre le postava su Facebook, la madre era contraria. Adesso Il giudice della I sezione civile ha accolto il ricorso presentato d’urgenza dalla madre del piccolo e ha imposto al papà e alla cugina di questi di rimuovere tutte le immagini.

La madre ha 40 anni, il papà 37. Sono entrambi di Portici e hanno avuto il bambino quattro anni fa per poi - recentemente - lasciarsi. Infastidita dall'esposizione di suo figlio sui social, la donna ha prima chiesto bonariamente all'altro genitore e a sua cugina di interrompere la pubblicazione delle immagini, poi si è rivolta agli avvocati.

I due difendono la loro scelta sostenendo che le immagini ritraggono momenti di svago del bambino, alla presenza di altri bambini, e pubblicate dal padre e dalla zia, quindi visualizzate esclusivamente dalle persone rientranti nella sfera delle loro amicizie.

Il giudice invece ha dato loro torto sottolineando che "la circostanza che il minore sia stato ritratto in luoghi pubblici mentre giocava non esclude che la pubblicazione possa integrare la violazione di cui la madre si duole, tenuto conto del particolare rigore a protezione dei minori ed in ogni caso della circostanza che lo stesso non è stato occasionalmente ripreso nell’ambito di eventi pubblici, ma è specificamente fotografato". Non è da escludere che gli avvocati della madre possano chiedere il risarcimento danni.