Ferimento Noemi, de Magistris: "Soddisfatti per la condanna"

"Esprimo soddisfazione per la condanna degli esecutori del tentato omicidio nei confronti della piccola Noemi e gratitutidine per il lavoro svolto damagistratura e forze dell'ordine. Noi ci siamo costituiti parte civile al fianco della famiglia di Noemi". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commenta le sentenze che condannano a 14 e 18 anni di carcere i due esecutori dell'aggressione che il 3 maggio 2019, in piazza Nazionale, portò al ferimento della piccola Noemi.