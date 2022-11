Semaforo spento, traffico in tilt all'incrocio

Sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei lettori per un ingorgo in una delle zone centrali di Napoli. Siamo all'incrocio tra via Arenaccia e Ponte di Casanova, a due passi dalla stazione centrale. Qui, i semafori hanno smesso di funzionare, causando non poche difficoltà agli automobilisti, rimasti imbottigliati per diversi minuti.