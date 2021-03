Sindacati, il segretario generale della Cisal terziario Caratelli incontra l'unione provinciale di Napoli

Incontrare i vari rappresentanti sindacali locali e tracciare insieme a loro i prossimi passi della Cisal in questo periodo così delicato per il Paese. Questo l'obiettivo del segretario generale di Cisal terziario, Vincenzo Caratelli che oggi ha fatto visita all'unione provinciale di Napoli. Insieme al segretario Marco Mansueto ha definito le nuove strategie che l'unione può mettere in atto per stare vicino ai lavoratori in questo momento di difficoltà. “La pandemia ci ha messi di fronte alla necessità di effettuare dei cambiamenti nel mondo del lavoro. Formazione e digitalizzazione sono due capisaldi di questa nuova era e il sindacato deve svolgere il proprio ruolo per aggiornare i lavoratori e stargli vicino in questa transizione” ha detto il segretario Caratelli.

Particolare soddisfazione è stata espressa per la forte presenza di Cisal in Soresa dove è diventata una realtà sindacale con una forte presenza. La società è strategica in questo periodo di pandemia, per esempio nell'acquisto di vaccini, e la Cisal è pronta a supportare i lavoratori e l'azienda per migliorare i processi produttivi. “L'incontro con il segretario è stato molto importante per mettere a punto delle idee che abbiamo come sigla sindacale. A breve ci faremo carico di comunicarle all'azienda in modo da continuare in un'interlocuzione finora molto positiva” ha aggiunta Sergio Marmorale, responsabile sindacale nell'azienda.

“La forte presenza in Soresa è frutto del nostro impegno in rappresentanza dei lavoratori all'interno delle società partecipate regionali e della capacità dei nostri rappresentanti di promuovere un dialogo sempre propositivo con i vertici aziendali. Le partecipate regionali sono aziende strategiche dove contiamo di far valere sempre più la nostra presenza. Stiamo facendo lo stesso percorso anche nella Sma Campania, altra partecipata strategica dove tanti lavoratori ci hanno già dimostrato grande attenzione” ha concluso il segretario dell'unione provinciale, Marco Mansueto.