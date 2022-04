Abbattuto il segnale del posto auto per disabili. Il destinatario costretto a scrivere “Sos” su un cartello di fortuna

Al posto della segnaletica che indica un posto auto assegnato a un invalido un cartello di fortuna legato a un paletto che riporta il numero assegnato al titolare e la scritta "SOS. Posto riservato per disabile. Non costringetemi a chiamare i vigili". Succede nel centro storico di Napoli, in via del Sole. A segnalare che la segnaletica originale è stata abbattuta, alcuni cittadini che hanno scritto a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale in Campania di Europa Verde.

"Vergognoso. Questo dimostra - sostiene Borrelli - quanto siano necessarie le nostre battaglie quotidiane. Abbiamo chiesto agli uffici comunali di ripristinare la segnaletica, ma è necessario intraprendere azioni forti per chi non rispetta i diritti delle persone diversamente abili".