"Venite, stanno per giocare a carte": con una segnalazione fa multare 9 persone

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Sant’Arcangelo a Baiano (zona Mercato) poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato un assembramento di diverse persone in uno stabile.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso nell’atrio dell’edificio nove persone, tutti napoletani tra i 20 e i 46 anni di cui cinque con precedenti di polizia, che si stavano organizzando per giocare a carte, e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.