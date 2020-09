Saviano, al seggio si presenta una donna che poi risulterà contagiata da Covid-19: tutti in quarantena

Una delle elettrici recatesi ieri in una sezione elettorale di Saviano (provincia di Napoli) è risultata oggi positiva al Covid-19. Lo comunica l'Asl al vicesindaco di Saviano Carmine Addeo. A seguito della comunicazione ricevuta, è stata disposta la chiusura del locale e il seggio è stato spostato in un altro luogo, con nuovo presidente e quattro nuovi scrutatori. Coloro che erano presenti al seggio, scrutatori, presidente e rappresentanti di lista, sono stati messi in quarantena secondo quanto disposto dall'Asl. Dovranno restare isolati per due settimane come prevede il protocollo.

