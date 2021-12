Da Castellamare di Stabia la sedia viola arriva a Shangai

Una buona pratica di gentilezza è un’azione concreta e positiva, a costo quasi 0, messa in atto per rinforzare i comportamenti pro sociali dei cittadini a beneficio dell’intera comunità. Proprio come la panchina viola, nata a Quincinetto TO, nel Dicembre 2019, nell’ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org) da un’idea dell’Assessore alla Gentilezza Erina Patti, che ricorda:”come è emerso dai bambini sulla panchina viola ci si può ritrovare, si può giocare, si può leggere un libro insieme, si può fare la pace.”

Oggi questa buona pratica é diffusa in tutta Italia, sono 180 i Comuni che ne hanno già inaugurata almeno una, a cui si sono aggiunte anche le scuole, le società sportive, gli ospedali. Gradualmente si sta diffondendo anche all’estero, la prima panchina viola è stata costruita a Bistri?a in Romania dalla scuola “Gimnaziala Stefan cel Mare” e recentemente la scuola superiore “Ganquan”, ne ha inaugurata una a Shangai, assumendo una nuova dimensione, ossia la panchina é diventata una sedia viola, questa scelta per una questione culturale, in quanto si é voluto valorizzare l’individualità e il rispetto delle regole. La costruzione della sedia viola a Shangai é stata possibile grazie all’impegno degli Insegnanti per la Gentilezza Maria Tedeschi e Maria Assante, oltre che della scuola in cui insegnano, il Liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, con il sostegno della Dirigente Scolastica Fortunella Santaniello, che dopo avere inaugurato nel proprio istituto la panchina viola, realizzata dagli studenti della 1 d dell’indirizzo biomedico, lo scorso 11 Novembre, ha condiviso tale buona pratica con la scuola cinese con cui sono gemellati. A questo proposito l’insegnante Tedeschi riconosce:” La scuola di ” Ganquan” ha apprezzato la nostra iniziativa e ha deciso così di unirsi alla grande comunità dei Costruttori di Gentilezza, inaugurando la propria “sedia viola”, inoltre in Cina il viola simboleggia l’armonia.”