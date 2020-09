Coronavirus, De Luca: "L'Oms si aspetta un’ondata pericolosissima di contagi tra ottobre e novembre"

"Purtroppo, l’Oms, ieri, ha detto che tra ottobre e novembre si aspetta un’ondata pericolosissima di contagi a livello mondiale. Ancora in queste ore, il mio primo impegno è garantire la sicurezza delle famiglie. Aumenteremo ulteriormente i posti di terapia intensiva disponibili. Nei mesi scorsi abbiamo realizzato in 20 giorni 120 posti di terapia intensiva in preparazione di una nuova emergenza, augurandoci ovviamente che non arrivi mai". Così Vincenzo De Luca su Facebook parlando dell'emergenza Coronavirus e delle nuove sfide che attendono la Regione Campania nei mesi prossimi nell'opera di contrasto alla pandemia.

"Completeremo entro il 24 settembre, data di avvio dell’anno scolastico in Campania, gli screening ai docenti e al personale non docente.

A tutti i cittadini chiediamo massimo senso di responsabilità e rigore nei comportamenti. Ai mezzi di informazione chiedo di darci una mano nel diffondere pratiche corrette per la prevenzione e il contenimento nella diffusione del virus", ha ribadito il Presidente della Regione.

"State tranquilli. Abbiamo garantito e garantiremo la sicurezza delle nostre famiglie, facendo scelte tempestive e coraggiose, anche in vista della riapertura delle scuole. Dateci però una mano ad aiutarvi rispettando le regole. Ci stiamo preparando per affrontare al meglio un periodo che non sarà meno complicato di quello che abbiamo già superato nei mesi scorsi. Abbiamo tutte le condizioni e le possibilità per farcela ma ci vorrà l'impegno di ognuno. Nostro obiettivo primario è quello di garantire sicurezza ma anche lavoro ai nostri concittadini", aveva scritto De Luca nelle ore precedenti sempre via social.