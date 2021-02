Scuole sicure, a Mugnano progetto contro lo spaccio all’esterno di medie e superiori

Scuole sicure, l’Amministrazione Sarnataro del Comune di Mugnano dà il via al progetto contro lo spaccio di stupefacenti all’esterno di scuole medie e superiori.

Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno e partito già questa mattina, prevede la presenza dei caschi bianchi del Comune all’esterno delle scuole medie Illuminato e Cirino e del liceo Segrè di via Crispi durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti. I vigili urbani sono dotati di bodycam al fine di filmare eventuali attività illecite.

“Grazie ai fondi ottenuti dal Ministero, tramite la Prefettura – sottolinea l’assessore al ramo Carmine Cirullo - facciamo partire un servizio aggiuntivo di controllo per il nostro territorio. Ringrazio il comandante Taglialatela che ha seguito tutto l’iter burocratico e tutta la polizia municipale per il lavoro e la disponibilità. Con quest’iniziativa rispondiamo in modo concreto alle richieste e preoccupazioni dei genitori”.

Parte del finanziamento ottenuto sarà anche utilizzato per installare un sistema di videosorveglianza all’esterno del liceo Segrè. “Le attività di monitoraggio dovevano partire già ad ottobre – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro – A causa della pandemia e dello stop alla didattica in presenza, le abbiamo fatte partire a metà anno scolastico. Si tratta un’importante azione di contrasto alla vendita e all’assunzione di droghe che spesso avviene proprio all’esterno degli edifici scolastici. I nostri vigili non si limiteranno a monitorare la situazione, ma eviteranno anche il crearsi di assembramenti pericolosi per la diffusione del Covid-19”.