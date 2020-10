Scuole riaperte a Torre Annunziata, Ascione: "Inevitabile aumento contagi, ma necessario ripartire"

Mesi e mesi di chiusura forzata per l'emergenza Covid-19, ma oggi hanno finalmente riaperto le scuole di Torre Annunziata. È da marzo che gli istituti torresi non aprivano i battenti, e a rivolgere il proprio augurio a dirigenti scolastici, docenti, personale e studenti è stato il sindaco della città, Vincenzo Ascione

"Quello che sta iniziando è un anno scolastico che definire complicato sarebbe un eufemismo, ed è inutile nascondervi che c'è una certa preoccupazione, soprattutto in virtù dell'improvvisa impennata di contagi che da diversi giorni si sta registrando in Campania, anche se nella maggioranza dei casi si tratta di soggetti asintomatici o con sintomi lievi", spiega il sindaco.

"Sono conscio che la riapertura delle scuole – prosegue il sindaco di Torre Annunziata – porterà ad un inevitabile aumento dei contagi, ma era indispensabile e necessario ripartire. In queste settimane abbiamo lavorato in stretta sinergia con i dirigenti scolastici, a cui va il mio ringraziamento, con l'obiettivo primario di garantire la ripresa dell'attività scolastica in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid e in sicurezza per studenti e personale. Le difficoltà sicuramente non mancheranno, ma per ora bisognerà convivere con questo subdolo virus, abituandoci a nuovi stili di vita almeno fino a quando non ci sarà un vaccino".

"Ripeto non sarà facile – conclude quindi Ascione – Ed è proprio per questo che occorre che ci sia da parte di tutti massima collaborazione, responsabilità e rispetto nelle misure vigenti. Agli alunni delle scuole primarie e medie, agli studenti degli istituti superiori, alle famiglie, ai dirigenti scolastici, al personale docente e non, rivolgo il mio augurio di buon anno scolastico con la certezza che presto ne verremo fuori, più forti e più maturi".