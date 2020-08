Scuola, De Luca: "In queste condizioni impossibile aprire"

"Saremo chiamati a prendere decisioni importanti da qui alle prossime settimane. Pensate all'apertura dell'anno scolastico. Nelle condizioni attuali non è possibile aprire. Non so quello che saranno in grado di fare nelle prossime due settimane, ma avremo scelte complicate da fare". E' il monito del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante un incontro a Salerno sulla legge per lo psicologo di base in Campania.

Campania regione più sicura

"Ho percepito in quest'ultima fase qualche elemento di preoccupazione nelle famiglie, di incertezza. Dobbiamo stare tranquilli e trasmettere sicurezza, non c'e' nessuna tragedia alle porte, non c'e' il nemico alle porte, ma c'e' un problema serio e ancora una volta la Campania è stata all'avanguardia. Dobbiamo individuare oggi tutti i positivi se vogliamo evitare che da qui a un mese ci siano migliaia di contagiati. Dobbiamo stringere i denti almeno per una decina di giorni, completare il rientro dalle ferie e dalla benedetta Sardegna. Il 90% sono asintomatici ma se vanno in giro liberamente per la regione tra un mese saremo costretti a leccarci le ferite. Anche oggi la Campania è la regione piu' sicura".

SCUOLA: IPOTESI RINVIO DELL'APERTURA A FINE SETTEMBRE