Riaprono le scuole a Ischia tranne a Casamicciola

Riapriranno domani le scuole sull'isola d'Ischia, tranne nel comune di Casamicciola. Lo ha confermato il prefetto di Napoli Claudio Palomba al termine del vertice congiunto tra Centro coordinamento soccorsi e Centro operativo comunale di Casamicciola.

"Le scuole di Casamicciola - ha spiegato il commissario straordinario del Comune Simonetta Calcaterra - sono state oggetto di un sopralluogo. Non recano fortunatamente problemi alla staticità e all'agibilità, il problema che condiziona la scelta di chiusura delle scuole di Casamicciola è determinato prevalentemente dalla problematica legata alla viabilità che al momento si avverte nel comune, sia perché ci sono strade non ancora liberate dal fango, e perché in altre la percorrenza è permessa solo ai mezzi di soccorso. Alcune di queste strade dovrebbero essere percorse per arrivare a scuola, quindi è consigliabile evitare che le strade siano affaticate anche dal traffico cittadino".