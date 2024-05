Scuole evacuate per il terremoto: la decisione

Scuole sgomberate a Procida dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.6 che si è verificata questa mattina nell'area dei Campi Flegrei con epicentro nel golfo di Pozzuoli. La scossa è stata avvertita distintamente sull'isola e, fa sapere il sindaco Dino Ambrosino, "siccome è avvenuta in orario scolastico le dirigenti hanno subito attivato i protocolli di sicurezza, radunando gli alunni negli spazi aperti. Stiamo per disporre l'ordinanza di chiusura e sgombero delle scuole pubbliche dell'isola, con la necessità di riprendere i bambini e fare tornare a casa anche i giovanissimi".

Nel corso della mattinata, aggiunge il sindaco di Procida, "saranno eseguiti in tutti plessi controlli accurati delle condizioni di staticità, a cura della Protezione civile e dei tecnici comunali. Siamo fiduciosi sull'esito, considerato che in questi anni abbiamo realizzato molti interventi di miglioramento sismico alle strutture scolastiche".

Nell'ordinanza firmata dal sindaco di Procida e pubblicata sull'albo pretorio comunale si legge che viene disposta "la chiusura di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del comune di Procida per l'intera giornata del 22 maggio in via meramente prudenziale, al fine di effettuare ispezioni speditive e per verificare che non vi siano stati danni" alla luce della "scossa alle ore 8.30 circa avvertita quando i plessi scolastici erano aperti ed erano in corso le lezioni".