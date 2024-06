Scuole a pezzi: bagni rotti, topi e tetti che crollano |VIDEO

Tetti crollati, quattro bagni per centinaia di alunni, invasione di topi, classi al buio per la rottura dell'impianto elettrico. Cadono a pezzi le scuole del Rione Luzzatti, quartiere Poggioreale di Napoli, e le mamme sono sul piede di guerra dopo la chiusura della scuola primaria Ascarelli. "E' crollato un tetto a causa di un'infiltrazione - raccontano - e grazie a Dio è accaduto di notte, altrimenti sarebbe caduto sulla testa dei bambini".

I bagni rotti

Ma il degrado scolastico è diffuso in tutti i plessi del rione, tre, che rientrano tutti sotto la denominazione di Istituto comprensivo Bonghi. La sede centrale, la Bonghi appunto, ospita le scuole medie; l'Ascarelli è il plesso della primaria; Quattro giornale è il nome della struttura che ospita le elementari. "In tutte e tre scuole - spiega Kalliroi Memoli, una mamma - la situazione dei bagni è insostenibile. Alla Bonghi ci sono quattro gabinetti per 10 classi. I ragazzi sono costretti ad andare in quello dei docenti. All'Ascarelli non funzionano i bagni per le femminucce e le nostre figlie devono essere accompagnate in un altro piano dalla bidella. Alla Quattro giornate non c'è acqua e sono costretti a scaricare con il secchio".

La classi al buio

Nel Rione diventato famoso grazie all'Amica geniale di Elena Ferrante capita spesso di studiare al buio: "Una classe è stata senza luce per un anno perché se si preme l'interruttore andava in corto circuito l'impianto in tutta la scuola". A tutto ciò si aggiungono problemi di infiltrazioni dai tetti, tapparelle rotte e pericolose 'invasioni' dall'esterno: "La Quattro giornate è stata chiusa per una settimana perché infestata dai topi - afferma Marinella Bencivenga - Alcuni ingressi sono stati 'murati' con pannelli di legno, ma entrano lo stesso. Sono state trovate feci nella stanza dei giochi".

La manutenzione mancata

Eppure, negli anni un po' di fondi sono arrivati, tanto da realizzare un campo sportivo nuovo di zecca e gli ascensori: "Non sono accessibili - spiega un'altra mamma - sia per il campo che per gli ascensori manca il collaudo del Comune e non sono mai stati usati. Inoltre, la palestra è inagibile e i ragazzi non hanno uno spazio dove fare sport". La situazione, che oggi appare drammatica, è stata segnalata più volte, sia dai genitori che dalla dirigente scolastica. Eppure, dal Comune di Napoli nessuna risposta. La manutenzione ordinaria delle scuole spetterebbe alla Municipalità, la Quarta, quella straordinaria al Comune, ma i soldi trasferiti da Palazzo San Giacomo sarebbero insufficienti a garantirla.

"La manutezione straordinaria non è stata mai fatta - conferma Marinella - Manca addirittura la ditta che dovrebbe eseguire i piccoli lavori. Finora le istituzioni hanno solo parlato, ma di fatti non ne abbiamo visti". Le mamme temono che la situazione resti così e che a settembre, con l'Ascarelli ancora chiusa, alcuni alunni possano essere trasferiti in altri quartieri: "Nessuno ci assicura che possano chiudere anche gli altri due plessi, che non versano in condizioni migliori" afferma Kalliroi.

La risposta del Comune

Contattata da NapoliToday, l'assessore comunale alla Scuola Maura Striano ha assicurato che "...i lavori sono in programma a chiusura dell'anno scolastico". Quali saranno gli interventi e con quali soldi saranno effettuati, però, non è ancora chiaro: "Saranno programmati sulla base delle priorità individuate dai tecnici. C'è da fare una valutazione tecnica complessiva, indicare le priorità e finalizzare i fondi disponibili a livello municipale e a livello centrale". Speriamo che tutti questi passaggi, per i quali non ci sono ancora le date, siano fatti presto. C'è solo il tempo di un'estate.