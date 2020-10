Scuole chiuse, le proteste: manifestazione e ricorso al Tar

Bambini, genitori, insegnanti. Tutti a manifestare oggi, festosi ma con mascherine e rispettando la distanza, all'esterno di Palazzo Santa Lucia – sede della giunta regionale – perché ritorni la scuola.

Si protesta contro l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che ha chiuso le scuole fino al 30 ottobre."Ridateci la scuola" era infatti il coro dei manifestanti, e "La scuola non è un virus" il messaggio da loro scritto su di uno striscione.

"Oggi si consente il campionato, a Napoli c'è la partita e allo stadio mille persone – dice qualcuno – e ora il problema sono le scuole, peraltro anche controllate?".

E contro l'ordinanza scatta il ricorso al Tar

Ma non è solo in piazza che si prova a fare qualcosa per riaprire la scuola. Alcuni cittadini si sono infatti rivolti al Tar con un ricorso d'urgenza.

Il presidente della Sezione Quinta del Tar della Campania Maria Abruzzese si è riservata di pronunciarsi non prima del 19 ottobre, data in cui la Regione è tenuta ad esibire i dati contenuti nella nota predisposta dall'Unità di crisi regionale e nelle risultanze istruttorie, cioè i dati che hanno motivato la decisione di chiudere le scuole fino a fine mese.

Video di Alessandra De Cristofaro, immagini di Stefano Massa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.