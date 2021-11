Scuole chiuse a Pozzuoli per allerta meteo il 3 novembre

Un altro comune dell'area flegrea, dopo Monte di Procida, chiude le scuole per l'allerta meteo. Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, infatti, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Porpio per domani, come detto, la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo arancione valido per 24 ore.

"In considerazione dell'allerta meteo di colore arancione emanata della Protezione Civile della Regione Campania, ho disposto per domani, mercoledì 3 novembre, la chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private. Resteranno chiusi anche il cimitero comunale, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici cittadini: Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne.

Secondo le previsioni, domani ci saranno fenomeni meteorologici avversi per precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità, e raffiche nei temporali. Come sempre, è raccomandato a tutti i cittadini di evitare gli spostamenti non necessari e di prestare la massima attenzione in prossimità di alberi, pali della luce, segnaletica o impalcature, cornicioni, e di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento".