Maltempo, la decisione del Comune: domani a Napoli chiuse scuole, parchi e cimiteri

Domani venerdì 3 novembre 2023 su tutto il territorio del Comune di Napoli, l'amministrazione ha disposto la chiusura dei cimiteri, anche privati, e delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprese le private.

L'ordinanza del Comune precisa che sarà consentito "esclusivamente l’accesso alla sala deposito dell’ipogeo comunale - Cimitero Nuovissimo - delle urne cinerarie e dei feretri nelle more delle relative operazioni di polizia mortuaria, nonché l’accesso alle maestranze della Società Edison e alle ditte di manutenzione edile aggiudicatarie degli appalti inerenti alle aree cimiteriali, ove ciò si rendesse necessario".

La decisione di Palazzo San Giacomo arriva a causa dell'allerta meteo di colore arancione che la Protezione civile regionale ha diramato per la giornata di domani sulle zone 1, 2 e 3 del territorio regionale.

Allerta meteo in Campania: le zone a rischio

Per quanto riguarda la provincia di Napoli la Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione valido a partire dalle 21 di oggi, giovedì 2 novembre, fino alle 21 di domani, venerdì 3 novembre. Sono previste piogge e forti temporali sull'intera regione, che invece è in allerta meteo gialla per le zone dalla 4 in poi (extra provincia di Napoli quindi). Su tutta la regione, indipendentemente dalla zona, vige anche una allerta per venti molto forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte. I temporali, anche di forte intensità, daranno luogo a - spiega la Protezione civile - "un rischio idrogeologico diffuso e ad un rischio idraulico, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse".

L'ordinanza del Comune sulle chiusure del 3 novembre