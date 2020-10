Crescono i contagi nella fascia 0-18 anni, riapertura scuole a rischio: possibile stop anche per le palestre

La riapertura delle scuole primarie in Campania per lunedì 26 ottobre, che sembrava divenuta una certezza 48 ore fa, si allontana sempre di più. L'Unità di Crisi è infatti prepccupata delle curve di contagio del virus che sembra stia colpendo in misura maggiore rispetto al passato la fascia di età 0-18 anni. Nei prossimi giorni ci saranno delle ulteriori valutazioni per capire l'andamento dei contagi (oggi un nuovo record negativo).

Numeri troppo alti a Milano e Napoli e chiusura palestre

Alcune aree metropolitane come Milano, Napoli e probabilmente Roma, sono già fuori controllo dal punto di vista del controllo della pandemia, hanno numeri troppo alti per essere contenuti con il metodo tradizionale del testing e tracciamento. Quando non riesci a contenere devi mitigare, ovvero devi bloccare la mobilità", spiega Walter Ricciardi, professore di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica e consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, durante il webinar 'Pandemia di Covid-19 in Italia: riflessione sugli aspetti epidemiologici, clinici e di Sanità pubblica', organizzato dall'Università Cattolica.

Le parole a Radio Capital del virologo Fabrizio Pregliasco. "Dobbiamo concentrare i contatti su quelli essenziali, legati a scuola e lavoro. Milano ha bisogno di misure specifiche? Temo di si', Milano e anche Napoli sono messe male. Credo che in tutte le città metropolitane vadano aumentate le chiusure e le zone rosse. Bisogna togliere tutto ciò che via via viene ritenuto superfluo rispetto agli aspetti essenziali: scuola, lavoro, assistenza sanitaria. Anche le palestre".