Scuole chiuse ma continuano ad aumentare i positivi: l'onda lunga del Covid non si arresta

La chiusura delle scuole (ad eccezione di quelle frequentate da alunni da 0 a 6 anni) non ferma i contagi partiti da determinati focolai. A Torre del Greco si registrano ancora casi di positività tra personale docente e alunni. E' il caso di un plesso di scuola media di via Campi Flegrei, dove era risultato positivo prima un alunno e poi nelle ultime ore anche due professori. Gli alunni di tre classi sono ora a scopo precauzionale in isolamento domiciliare.

Positiva anche di un'insegnante di una scuola materna. Anche in questo caso sono stati adottati gli specifici protocolli sanitari. ''Ho contezza che l'Asl Napoli 3 Sud ha già convocato una parte degli alunni delle classi interessate e anche i loro genitori per l'effettuazione dei previsti test. Si tratta di una situazione che come ente stiamo monitorando, di concerto con l'azienda sanitaria'', spiega il sindaco torrese Palomba.

Torre del Greco, 14 nuovi positivi nell'ultima giornata

Il Comune di Torre del Greco, città particolarmente colpita dall'epidemia di Covid-19, ha diffuso nella serata di ieri gli ultimi dati sul contagio.

In una nota il portavoce del sindaco Giovanni Palomba, Salvatore Perillo, fa sapere che ci sono 14 nuove positività al Covid-19 di cui una in regime ospedaliero e le altre tredici in forma asintomatica. Certicato anche un caso di guarigione.

Inoltre, i responsabili sanitari dell’Asl Napoli 3 Sud e l’Unità di Crisi Regionale confermano l'isolamento domiciliare per i tredici soggetti asintomatici. Il totale degli ospedalizzati è di 6, di pesone in isolamento domiciliare 72, dei tamponi giornalieri 145 (131 negativi; 14 positivi). Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia è di 20 persone.