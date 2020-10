Scuole chiuse, nuova ordinanza di De Luca in arrivo

Si attende una nuova ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Il provvedimento, utile a confermare l'orientamento della Regione sulla chiusura delle scuole (fino al prossimo 30 ottobre) sarà promulgato entro mercoledì 21, giornata di entrata in vigore delle misure sulle scuole previste dal Dpcm di ieri.

La nuova ordinanza confermerà lo stop alle lezioni in presenza per le scuole elementari, medie e superiori di tutta la Campania.

Restano fuori dal provvedimento le scuole per i bambini nella fascia 0-6 anni.