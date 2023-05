Scuola: allerta meteo prorogata, la decisione dei sindaci di Napoli e provincia

L'allerta meteo di colore arancione tutt'ora in corso è già stata prorogata oltre la sua scadenza, ovvero oltre le 21 di stasera: da quell'ora alle 21 di domani mercoledì 17 maggio sarà di livello giallo. Come nei giorni scorsi c'è la possibilità i comuni chiudano i propri plessi scolastici per evitare situazioni di pericolo, anche se l'abbassamento del grado di allerta fa pensare che pochissime amministrazioni adotteranno provvedimenti simili. Certamente non opterà per la chiusura delle scuole il Comune di Napoli, che già oggi – con allerta arancione – aveva deciso che si entrasse regolarmente in classe (anche con qualche polemica).

L'allerta meteo

Come riportato dalla Protezione civile, si prevedono ancora precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Permane il rischio idrogeologico con possibili ruscellamenti, allagamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Permane anche il rischio frane e caduta massi, soprattutto nei territori particolarmente fragili.

Le scuole chiuse

Al momento i diversi comuni della provincia di Napoli stanno vagliando come procedere per la giornata di domani, ma al momento non si ha notizia di scuole chiuse in relazione all'allerta meteo.