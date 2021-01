Scuole chiuse due giorni dopo la riapertura, l'ordinanza del sindaco nel napoletano

"In considerazione del notevole aumento dei contagi degli ultimi giorni, in coscienza, sto adottando un'ordinanza di chiusura delle scuole con decorrenza immediata. Davanti ad un aumento esponenziale dei contagi è purtroppo l'unica scelta che come uomo e come sindaco posso adottare. Spero comprenderete le motivazioni che mi hanno portato a questa sofferta decisione". Aveva annunciato il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balduccelli.

Qualche ora dopo è poi arrivata l'ordinanza, resasi necessaria per l'impennata di contagi che si sono registrati nelle ultime ore nella città, che sancisce la chiusura degli istituti scolastici sino al 15 gennaio 2021.