Scuole chiuse per l'allerta meteo: la decisione dei sindaci di Napoli e provincia

L'allerta meteo arancione su tutta la Campania sta spingendo molti sindaci del Napoletano a chiudere le scuole per la giornata di martedì 22 novembre 2022.

Ecco la comunicazione congiunta dei primi cittadini del Vesuviano: "Cari concittadini, in relazione alle avverse condizioni meteo annunciate per domani 22 novembre, insieme ai sindaci dei comuni di Portici,Ercolano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant’Anastasia abbiamo disposto, per la sola giornata di martedì, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non. La decisione si è resa necessaria per il ciclone Poppea che si abbatterà sulla Campania e porterà - stando al bollettino meteo della Protezione Civile - perturbazioni con forti piogge e raffiche di vento. Quindi domani, per precauzione e per la tutela della nostra comunità e della platea scolastica, abbiamo deciso di sospendere le lezioni e chiudere le scuole. Come sempre sono stati allertati i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per monitorare il territorio in virtù dell'evoluzione delle condizioni meteo. Rinnovo a tutti l'invito alla prudenza e ad agire con responsabilità e consapevolezza".

Istituti scolastici chiusi anche a Crispano, Afragola, Monte di Procida e Casoria.