Scuole chiuse nel napoletano, la decisione del sindaco per l'allerta meteo

"Ho disposto per il 6 ottobre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio cittadino a causa delle avverse condizioni meteo previste ancora per domani ed anche in considerazione di quanto successo oggi, con diverse strade invase da fango e detriti e la chiusura di via Pergolesi per il cedimento di una parte del muro perimetrale del carcere femminile. Resteranno chiusi anche il cimitero e i parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne)".

E' la decisione del sindaco di Pozzuoli Figliolia, dopo la constatazione dei danni causati dal maltempo e per la nuova allerta meteo in arrivo oggi.