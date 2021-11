Allerta meteo: scuole chiuse in un comune dell'area flegrea

L'allerta meteo emanata dalla Protezione civile per la giornata di domani sta determinando la chiusura delle scuole in diversi comuni del napoletano. Dopo Mugnano, infatti, anche a Monte di Procida i plessi scolastici cittadini resteranno chiusi. A deciderlo il sindaco Peppe Pugliese che ne ha dato comunicazione sui social.

"Sto per firmare una nuova ordinanza. La Protezione Civile della Campania ha da poco diramato un avviso di allerta meteo di criticità arancione, valido a partire dalle 8 di domani mattina, mercoledì 3 novembre, e fino alle 8 di giovedì 4 novembre. La giornata sarà caratterizzata da piogge di forte intensità e vento forte, con relativo rischio idrogeologico-geologico.

Per questo motivo, ed in considerazione della particolare fragilità del nostro territorio, ho deciso in via precauzionale di disporre, tra le altre cose, la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado del territorio per la sola giornata di domani. Invito altresì i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti e ad attenersi alle misure di autoprotezione divulgate sui canali social e attraverso gli avvisi di protezione civile comunale. Mi raccomando, prestiamo la massima attenzione".