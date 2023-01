Scuole chiuse a Napoli per allerta meteo martedì 17 gennaio

In conseguenza dell’avviso di Allerta meteo arancione diramato per l’intera giornata di domani, martedì 17 gennaio, con previsione tra l'altro di precipitazioni diffuse - anche a carattere di rovesci e temporali - e raffiche di vento molto forti, resteranno chiusi i parchi, i cimiteri e le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull'intero territorio cittadino. L'ordinanza, a firma del sindaco Manfredi, è in fase di pubblicazione e sarà riportata a breve sul sito istituzionale. Rimarrà chiuso anche il Maschio Angioino.



Si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo pubblicate sul sito del Comune di Napoli.

ALLERTA ARANCIONE

Il Centro funzionale multirischi della Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica valido su tutto il territorio regionale a partire dalle ore 9.00 di martedì 17 gennaio alle ore 9.00 di mercoledì 18. Il livello di criticità è di colore "arancione". La tipologia di rischio è "idrogeologico diffuso".

Si prevedono "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. Venti localmente molto forti con raffiche da ovest-sud-ovest. Mare molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte".

Questi i principali scenari di evento ed effetti al suolo:

- Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

- Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;

- Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

- Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni);

- Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

- Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche per la saturazione dei suoli.

Scuole chiuse a San Giorgio a Cremano

"Cari concittadini, in relazione alle avverse condizioni meteo annunciate per domani 17 gennaio ho disposto, per la sola giornata di martedì, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non è dei parchi pubblici.

La decisione si è resa necessaria in seguito al bollettino emesso dalla Protezione Civile secondo cui sono previsti forti temporali e raffiche di vento dalle 9.00 di martedì alle 9.00 di mercoledì 18 gennaio.

Quindi domani, per precauzione e per la tutela della nostra comunità e della platea scolastica, abbiamo deciso di sospendere le lezioni e chiudere le scuole.

Come sempre sono stati allertati i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per monitorare il territorio in virtù dell'evoluzione delle condizioni meteo.

Rinnovo a tutti l'invito alla prudenza e ad agire con responsabilità e consapevolezza", fa sapere Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano.