Scuole chiuse dal primo marzo in tutta la Campania i motivi della decisione di De Luca

L'aumento drastico dei contagi in ambito scolastico ha spinto Vincenzo De Luca ad annunciare lo stop delle lezioni in presenza da lunedì primo marzo in tutta la Campania. Nelle ultime settimane infatti si è avuta una media di 35-40 contagi giornalieri ad esempio a Napoli nelle scuole, tra alunni, docenti e non.

Ecco le parole di De Luca di oggi: "In Campania abbiamo ormai più di 2000 positivi al giorno, risultato dei rilassamenti delle scorse settimane. Era prevedibile ed inevitabile. Qui bisogna arrivare prima a sbattere la testa contro i problemi e ci siamo arrivati. Io penso possa essere utile una chiusura più lunga, con l'obiettivo poi di aprire tutto successivamente. Inutile proseguire nella logica del 'mezzo e mezzo'. Oggi siamo costretti a prendere misure drastiche. Da lunedì chiudiamo tutte le scuole. Nelle ultime ore, soprattutto nelle scuole di Napoli, abbiamo registrato casi di variante inglese e non possiamo aspettare che l'epidemia si diffonda tra la popolazione giovanile. Per il resto stiamo cercando di reggere sulle terapie intensive e sui posti letto di degenza ordinaria. Con 2000 positivi al giorno, rischiamo problemi nelle prossime settimane. Noi non vogliamo chiudere altri reparti ospedalieri. Per questo dobbiamo frenare il contagio".