Maltempo, pericolo scuole chiuse per domani 26 settembre: la situazione

Come per ogni allerta meteo a Napoli e provincia, il dubbio che le scuole possano restare chiuse per ragioni di sicurezza è concreto. Come precisato ieri dalla protezione civile la criticità (di livello arancione) è prevista fino a domani alle 6, quindi dovrebbe risparmiare il risicato numero di scuole destinato ad aprire perché non seggio elettorale.

Che sia un lunedì di scuola o meno lo decideranno i vari sindaci dell'area metropolitana partenopea, anche perché - viste le condizioni meteo di oggi, con un pesante temporale che si è abbattuto su tutto il Napoletano - non è da escludersi che la protezione civile possa prorogare in giornata l'allerta.

Per quanto riguarda Napoli in particolare, c'è da sottolineare che l'amministrazione Manfredi anche in caso di criticità arancione ha fin qui evitato la chiusura dei plessi scolastici, al contrario invece di quanto non decide di fare solitamente con parchi e cimiteri molto più spesso chiusi alla cittadinanza in caso di piogge anche meno rilevanti.