Scuole chiuse a Napoli e provincia: il maltempo non si ferma

Il maltempo continua a flagellare la Campania. Situazione critica nella giornata di ieri a Napoli a causa della vera e propria bomba d'acqua che si è abbattuta. Non si registrano feriti ma diverse le situazioni di pericolo anche nelle strade del centro di Napoli trasformatesi in alcuni casi, come ad esempio alla Riviera di Chiaia e a Posillipo come fiumi.

Paura sull'aereo Easyjet Milano-Napoli a causa di un fulmine che ha colpito il velivolo. Atterraggio di emergenza a Bari per i passeggeri.

Scuole chiuse a Napoli e provincia

Intorno alle 15.30 di ieri anche il Comune di Napoli ha reso noto che chiude le scuole. "In considerazione della proroga dell'allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la giornata di lunedì 26 settembre - spiegano da Palazzo San Giacomo - allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico.

Le scuole destinate a seggio elettorale, sulla base di un programma di sanificazione da svolgere congiuntamente tra Comune e ASL Napoli 1 Centro, riapriranno da mercoledì 28 settembre. A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico".

Le situazioni più critiche

Situazioni critiche ieri nel comprensorio nolano: una frana a Roccarainola, allagamenti in diversi comuni e, in particolare, a Tufino dove la Protezione civile regionale, in collegamento con la Prefettura di Napoli, sta inviando squadre di volontari. Danni a San Giorgio a Cremano.

Pomigliano un anziano di 67 anni bloccato nella sua auto è stato soccorso e salvato dal gesto eroico di un passante (Video).

Singolare "impresa" a Lacco Ameno ad Ischia dove il regista e attore isolano Michele Schiano che ha pensato bene di andare a votare in canoa con la sua cagnolina, tra gli occhi attoniti di residenti e turisti.

Una giornata di grande impegno per ABC e le sue strutture operative

A seguito delle avverse condizioni meteorologiche createsi nelle prime ore di domenica 25 settembre 2022, con riferimento agli intensi rovesci che hanno interessato Napoli e provincia, Abc è prontamente intervenuta per la verifica e la manutenzione degli impianti di sollevamento dei reflui fognari e per la risoluzione puntuale di alcuni allagamenti stradali.

Per gli Impianti di sollevamento fognario, fin dalle prime ore del mattino, sono state messe in campo 4 squadre di operai specializzati.

Attraverso il coordinamento dei 3 responsabili degli impianti Napoli est, centro e ovest, e la supervisione del Responsabile del Settore, si è provveduto alla verifica del corretto funzionamento ed al presidio straordinario di tutti gli impianti di sollevamento. Gli impianti hanno funzionato per tutta la giornata, e le attività hanno riguardato essenzialmente la pulizia delle griglie, sovraccaricate da una grandissima quantità di rifiuti solidi in arrivo. In particolare nell'impianto di Coroglio, controllato da maestranze presenti H 24, a causa della quantità dei reflui in arrivo, si è attivato lo scarico di emergenza a mare attraverso la Galleria scolmatrice di Cala Badessa.

I maggiori problemi si sono registrati, per l'aumento improvviso delle portate in arrivo, negli impianti della linea mare, ovvero San Giovanni a Teduccio, galleria Vittoria, villa Comunale, Mergellina e la Pietra. Nel corso del pomeriggio, risolti i blocchi causati dai rifiuti in entrata, la funzionalità di tutti gli impianti è rientrata nei parametri normali.

Al momento non si registrano blocchi o guasti di particolare entità.

Nel solo comparto fognario ABC ha effettuato oltre 20 interventi a seguito di segnalazioni di allagamenti sulla rete stradale cittadina. Il personale impegnato, tra operai e tecnici, di ABC e delle imprese specializzate che prestano assistenza alla manutenzione, è stato di circa 20 unità, compreso il personale del call center coinvolto per la raccolta delle segnalazioni, con il coordinamento del Responsabile del settore fognature e la supervisione del Responsabile delle reti.

Gli interventi si sono conclusi in serata, e nella maggior parte dei casi hanno riguardato la pulizia delle griglie e delle caditoie. Al momento non si registrano particolari guasti alle reti e tutta la struttura è in stato di massima allerta per la giornata di domani in cui si prevedono eccezionali precipitazioni.

Le previsioni per le prossime ore

La perturbazione che sta interessando, al momento, i settori centro-settentrionali della regione con valori di pioggia variabili da 80 mm (provincia di Caserta e Napoli città) a 60 mm (Caserta città e provincia di Napoli) nelle ultime 3 ore, nelle prossime ore interesserà principalmente la zona 3: Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

La Protezione civile della Regione Campania, a seguito dell'allerta meteo diramata sabato di livello "arancione", sta monitorando h24 l'evolversi della situazione e l'impatto che le precipitazioni stanno avendo sul territorio: decine gli interventi in corso da parte di tecnici e volontari. Il Centro funzionale della Regione, valutato l'evolversi della perturbazione, ha prorogato l'allerta meteo emanando un nuovo avviso di criticità, sempre di livello "arancione" anche per l'intera giornata di domani sull'intero territorio regionale: proseguiranno almeno fino alle 23.59 di lunedì 26 settembre, i temporali di forte intensità su tutta la Campania.