Maltempo, a Napoli scuole chiuse anche domani: la decisione di Manfredi

In conseguenza della proroga dell'allerta meteo arancione per l’intera giornata di domani, mercoledì 18 gennaio da parte della Protezione civile - con previsione, tra l'altro, di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovesci e temporali e raffiche di vento molto forti - resteranno ancora chiusi i parchi, i cimiteri e le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull'intero territorio cittadino. Questa la decisione della giunta Manfredi, con l'ordinanza sindacale che verrà a breve riportata sul sito istituzionale del Comune di Napoli. Rimarrà chiuso anche il Maschio Angioino.

"Si raccomanda alla cittadinanza - è la nota di Palazzo San Giacomo - di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo pubblicate sul sito del Comune di Napoli.

Stesso provvedimento anche in provincia

Diversi sono i comuni che hanno preceduto l'amministrazione partenopea nel prendere la stessa decisione di chiudere gli istituti scolastici, i parchi e i cimiteri per la giornata di domani 18 gennaio 2023. Tra questi i primissimi sono stati Pompei, Brusciano e San Giuseppe Vesuviano. Nelle prossime ore, come di consueto, verranno emesse ordinanze sindacali del tutto simili anche dalla quasi totalità dei sindaci dell'area metropolitana napoletana.

Si sono infatti rapidamente aggiunti i comuni di Gragnano, Portici, Pozzuoli, Somma Vesuviana, Afragola, Crispano, Poggiomarino, Cardito, Villaricca, Torre del Greco, Marano, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Ischia, Quarto.

La proroga dell'allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania stamattina aveva prorogato, fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio 2023, l'avviso di allerta meteo (di colore arancione) già in vigore. "Permane una allerta per precipitazioni di moderata o forte intensità, venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte - recita il comunicato della Protezione civile - Attenzione massima va posta al rischio idrogeologico, anche diffuso, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse".



L'invito alle autorità è come sempre "alla massima attenzione mantenendo attivi i Centri operativi comunali. Si raccomanda di attuare tutte le norme previste dai piani di Protezione civile e di adottare le dovute misure di mitigazione del rischio e messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini anche in considerazione delle precipitazioni dei giorni scorsi e della saturazione dei suoli". Inoltre, "si invitano le autorità competenti a controllare altresì la corretta tenuta del verde pubblico, nonché delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso".