Focolai nelle scuole, attività in presenza sospese fino a fine mese: la decisione del sindaco nel napoletano

"Ricevuta la relazione del 17 aprile sui focolai presenti nelle scuole di Marigliano nel contesto dei dati epidemiologici che evidenziano un incremento del numero dei positivi, con ordinanza di pari data è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza presso tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di Marigliano, fino al 30 aprile 2021. Per lo stesso periodo è disposta la chiusura delle attività delle ludoteche e i servizi integrativi per l'infanzia presenti sul territorio comunale". Così in una nota il Comune di Marigliano ha annunciato alla cittadinanza la decisione del sindaco Peppe Jossa di sospendere le attività scolastiche in presenza fino a fine mese.

"Questo provvedimento l'ho fatto perchè si ritiene necessario, sulla base dei contagi negli istituti che in questi giorni hanno ospitato i nostri figli. Purtroppo l'autorità sanitaria mi ha indicato di procedere per 14 giorni alla chiusura. La situazione era tale che non si poteva fare diversamente, in un contesto normativo che consente al sindaco, sentita l'autorità sanitaria, di procedere alla chiusura. L'Asl mi ha chiesto di procedere alla chiusura di tutti gli istituti sul territorio. Io comprendo il disagio e le sofferenze di chi ha problemi di lavoro, di salute, organizzativi, di chi soffre perchè ritiene che i figli subiscano un danno a stare a casa, dal punto di vista formativo ed umano. Purtroppo, però, l'unica scelta possibile e dovuta era questa, perchè il virus è in mezzo a noi e non è ancora stato debellato. Tra l'altro la situazione delle quarantene negli istituti scolastici, secondo una direttiva del Ministero della Salute, coinvolge un pezzo importante anche del personale docente e non docente. Per questo motivo, anche da un punto di vista organizzativo, dopo aver sentito i dirigenti scolastici, si era determinata una situazione di difficoltà a svolgere le attività in presenza. Quindi una situazione difficile in questi 15 giorni di apertura, determinata dai contagi e dalle quarantene, ci ha imposto un provvedimento del genere. Bisogna avere pazienza ed essere prudenti", ha spiegato il sindaco Jossa in un video sui social.