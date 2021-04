Insegnante positiva, sospese le attività didattiche di alcune classi nel napoletano

Sospese le attività didattiche di alcune classi del plesso Cesano a Sant'Antonio Abate. A dare la notizia è il sindaco, Ilaria Abagnale.

"Per questo ultimo giorno della settimana, il nostro aggiornamento epidemiologico riporta un dato di nuovi positivi leggermente sopra la media, con 13 nuovi casi accertati e 14 guarigioni. Nonostante ciò, il totale resta in lieve calo. Nell’aggiornarvi sull’evoluzione del contagio nel nostro territorio, vi avvisiamo della momentanea sospensione delle attività didattiche in presenza di alcune classi del plesso Cesano (trasferitesi presso le aule delle Suore in via Buonconsiglio, a seguito dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio sito in via Cesano, tuttora in pieno regime). Gli studenti continueranno a seguire le lezioni con didattica a distanza, poiché sfortunatamente riscontrata la positività al Covid-19 di un’insegnante, ora in isolamento. L’intero Istituto è già stato sanificato dalla ditta incaricata. Vi invitiamo a prestare massima attenzione durante gli spostamenti ed a non intrattenervi in luoghi pubblici se privi di estrema necessità, al fine di evitare assembramenti di qualsiasi natura. Forza, abatesi".