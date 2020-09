Melito, scuole chiuse fino al 3 ottobre: la decisione del sindaco

A Melito scuole chiuse e attività didattiche sospese fino al prossimo 3 ottobre. Così ha deciso il sindaco della cittadina in provincia di Napoli, Antonio Amente, in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Una decisione presa, spiega il primo cittadino, alla luce di quanto "l'aumento della curva dei contagi in Campania potesse condizionare l'inizio dell'anno scolastico per gli studenti dei nostri 3 circoli cittadini e il prosieguo per quelli del liceo Kant e della media Marino Guarano".

Amente spiega che "la situazione in città, seppur non preoccupante dal punto di vista delle condizioni di salute, soltanto 2 dei contagiati melitesi hanno sintomi, è numericamente rilevante. Inoltre - prosegue - il corpo docente e il personale scolastico presente nei nostri istituti proviene da città dove il picco di Covid in queste settimane è particolarmente rilevante. Pertanto, per tutelare la salute di tutti gli studenti melitesi e tranquillizzare i genitori sempre più preoccupati da questa nuova ondata di coronavirus, ho ritenuto opportuno sospendere le attività didattiche fino a sabato 3 ottobre 2020 in tutte le scuole pubbliche presenti sul territorio melitese".

L'ordinanza numero 56 sarà pubblicata in mattinata sull'Albo pretorio online del Comune. "Nel corso della prossima settimana - conclude Amente - monitorerò costantemente la curva dei contagi in Campania e nella nostra città per un'eventuale proroga della sospensione".