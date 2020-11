Superata l'ultima ordinanza regionale: prorogata la chiusura scolastica in alcuni comuni

Tre sindaci, Giuseppe Pugliese (Monte di Procida), Luigi Sarnataro (Mugnano) e Raimondo Ambrosino (Procida), hanno deciso di superare l'ordinanza regionale vigente, che decreta la sospensione dell'attività didattica per tutte le scuole, di ogni ordine e grado, fino al 23 novembre. In mancanza di un'eventuale nuova ordinanza di De Luca, dunque, il 24 novembre alcune scuole (dell’infanzia e prime classi della scuola primaria) riapriranno agli studenti. Nei tre comuni sopracitati, però, la scadenza è stata spostata. La stessa decisione era stata presa, nei giorni scorsi, da altre amministrazioni comunali.

Monte di Procida

La sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado decisa dal sindaco Pugliese è valida fino alle 23:59 del 29 novembre. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell'Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

Mugnano

Il sindaco Sarnataro ha deciso di chiudere tutte le scuole, di ogni ordine e grado, fino al 3 dicembre.

Procida

Scuole chiuse sull'isola fino al 3 dicembre, riapertura venerdì 4.