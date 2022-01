Scuole Campania, è guerra tra genitori e De Luca: arriva il primo ricorso al Tar

Un ricorso è stato presentato al Tar Campania per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza firmata venerdì dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella parte che dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza fino al 29 gennaio per le scuole dell'infanzia, elementari e medie.

Il ricorso è stato presentato da alcuni genitori, difesi dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, ha emesso un decreto con il quale dispone che la Regione Campania esibisca entro le ore 10 di domani, lunedì 10 gennaio, "gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell'ordinanza impugnata" in quanto, si legge nel provvedimento, "l'ordinanza motiva l'esigenza della disposta sospensione facendo diffuso riferimento a dati, report e acquisizioni istruttorie non disponibili agli atti del giudizio che è opportuno, in ragione della rilevanza della questione, che vengano portati all'attenzione del giudicante fin dalla fase cautelare".

Il giudice inoltre ritiene "che la Regione Campania debba anche giustificare l'adozione dell'ordinanza impugnata in sostanziale concomitanza con l'entrata in vigore del dl 5 gennaio 2022 che individua, per quanto rileva, specifiche modalità di erogazione dei servizi scolastici ed educativi e regolamenta anche gli adempimenti successivi all'eventuale accertamento di casi di positività in costanza di emergenza pandemica".

Governo pronto ad impugnare l'ordinanza

Il governo è intenzionato a impugnare la decisione del presidente della Campania Vincenzo De Luca di tenere chiuse le scuole medie ed elementari. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Per l'impugnativa, viene spiegato, è necessario un passaggio in Consiglio dei ministri.

Proprio al Governo si sono rivolti anche alcuni genitori. NapoliToday ne ha parlato con Palmira Pratillo del coordinamento "Scuole aperte Campania". "Chiederemo l’intervento del Governo. Poiché la Campania va in una direzione diametralmente opposta rispetto al resto d’Italia e già lo scorso anno ha pagato un prezzo troppo alto in termini di danno didattici e psicofisico per bambini e ragazzi a causa delld decisioni prese dalla Regione e già bocciate più volte dal Tar. Come associazione agiremo in tutte le sedi opportune per ripristinare la legalità nella nostra regione", spiega Palmira Patrillo.

La decisione di rinviare il rientro in classe ha già trovato l'appoggio di diversi sindaci del napoletano e di ben 271 dirigenti scolastici della Campania che si sono dichiarati "incapaci" di poter gestire il momento. Ma per Palmira Pratillo la strada da seguire è una: "Va adottata la stessa soluzione che adottano nel resto d’Italia: applicare il protocollo scolastico nazionale, con tracciamento al tempo 0 e al tempo 5 in caso di positività. Solo i DS campani non sono quindi in grado di farlo?".

I genitori diffidano i presidi

I genitori, quindi, sono partiti subito all'attacco dell'ordinanza di De Luca che impone la chiusura delle scuole in Campania. In particolare l'associazione Scuole aperte Campania è decisa ad attaccarla dal punto di vista della legittimità. Con un comunicato ha messo in guardia i genitori e dato indicazioni chiare, diffidando anche i presidi dall'applicarla.

“A seguito della emanazione dell’ordinanza regionale n.1/2022, l’Associazione Scuole Aperte Campania invita le famiglie a diffidare i dirigenti scolastici che, nelle prossime ore, dovessero comunicare l’attivazione della didattica a distanza nei loro istituti. A tal fine, l’Associazione ha anche messo a disposizione un modello di diffida.

La citata ordinanza, infatti, non prevede l’avvio della DAD e, soprattutto, a livello nazionale, il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 e s.m.i., ha disposto la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza esclusivamente in zona rossa. Tali previsioni, peraltro, non sono state modificate dal DL appena entrato in vigore (n.1 del 7 gennaio 2022. Se i dirigenti scolastici agiranno in difformità rispetto alle previsioni di legge, quindi, le famiglie potranno agire nelle sedi opportune per il ripristino immediato della legittimità e della legalità violate”.