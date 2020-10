Giorno due della protesta contro la chiusura delle scuole in Campania. Le persone in presidio davanti a Palazzo Santa Lucia chiedono al presidente De Luca un passo indietro, come già fatto per i bambini da 0 a 6 anni che sono rientrati in aula. Non mancano le critiche all'operato della Regione: "Che cosa è stato fatto in questi mesi per potenziare trasporti e aumentare sicurezza nelle scuole?" si chiedono i manifestanti.