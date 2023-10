Sciopero scuola 6 ottobre 2023: cosa accadrà a Napoli

Proclamato dai sindacati uno sciopero per il 6 ottobre 2023 in tutta Italia per quanto concerne la scuola. Come recita la circolare del 29 settembre il Ministero dell’istruzione e del merito il SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) ha proclamato uno sciopero “per tutto il personale docente, Dirigente e ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per l’intera giornata di venerdì 6 ottobre 2023.

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla normativa.

Non resta che capire domani (venerdì 6 ottobre) cosa accadrà istituto scolastico per istituto scolastico visto che l'adesione è soggettiva.