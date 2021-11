Allerta meteo arancione a Napoli: la decisione sulle scuole per il 3 novembre

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalle 8 di domani mattina, mercoledì 3 novembre e fino alle 8 di giovedì 4 novembre:

- di colore Arancione sulle zone 1,2,3 e 5 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele).?

- di colore Giallo sulle restanti zone della Campania.

Si prevedono sull'intero territorio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale e raffiche di vento nei temporali.

Scuole aperte o chiuse

Il neosindaco Manfredi è chiamato a prendere la prima decisione importante sulla scuola legata al maltempo. Con il suo predecessore, Luigi de Magistris, non sarebbero state accettate scommesse, gli istituti scolastici sarebbero rimasti chiusi sicuramente con l'allerta arancione. Da come si muoverà Manfredi capiremo l'orientamento della nuova amministrazione in caso di maltempo per quanto concerne la presenza a scuola per gli studenti.