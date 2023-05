Scuole chiuse in provincia ma aperte a Napoli, Acampora: "Parolacce di ogni tipo nei confronti miei e della mia famiglia"

L'allerta meteo arancione ha spinto molti sindaci della provincia di Napoli a chiudere gli istituti scolastici nella giornata del 16 maggio. A Napoli invece si entra regolarmente, visto che il sindaco Manfredi ha limitato le chiusure solo a parchi e cimiteri.

Gennaro Acampora, capogruppo PD Comune di Napoli, è stato tra i primi ieri pomeriggio ad annunciare la regolare apertura delle scuole per oggi, venendo subissato di critiche e ingiurie. A raccontarlo è lui stesso sui social: "Parolacce di ogni tipo, offese a me in ogni dove, ma soprattutto alla mia famiglia, a mia figlia, ai miei genitori, che cavolo c'entrano loro? Perché? Resto sconcertato da simile atteggiamento da parte di ragazzini, credo con contatti falsi, che per una banalità come la chiusura delle scuole, che tra l'altro non dipendono da me, ma da decisioni di carattere tecnico, iniziano ad offendere in ogni modo ed in ogni dove. Negli anni ho sempre risposto con simpatia sulla questione dell'allerta meteo, a tanti ragazzi che anche con ironia scherzavano ecc, ma anche con serietà ai tanti genitori che mi chiedono info per organizzarsi o agli stessi insegnanti perché giravano spesso fake news o notizie errate. Non mi era mai capitata invece una violenza così forte. Una violenza che mi lascia molto sconfortato, perché gli sfottò mi fanno sorridere, le offese personali ed alla mia famiglia proprio no. Una brutta pagina davvero, una pagina che mi fa riflettere anche sul come agire legalmente, verso questi vili offese ricevute. Mi metto vergogna io per loro ma soprattutto penso che tanti di questi ragazzi a Scuola, con la S maiuscola, dovrebbero andarci non solo tutti i giorni, ma anche molto di più, se questo è il modo di agire e di comportarsi".