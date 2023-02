Allerta meteo su tutta la Campania: la decisione sulle scuole

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 18 di oggi martedì 28 febbraio alle 14 di domani, mercoledì 1 marzo su tutta la Campania.

Le precipitazioni saranno sparse e potranno assumere carattere di rovescio o temporale anche intenso.

Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di prestare attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi.

Scuole

Al momento non segnalate chiusure nei Comuni di Napoli e provincia il primo marzo per il maltempo. Si attendono ulteriori aggiornamenti al riguardo anche per parchi e cimiteri.