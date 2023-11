Allerta meteo, temporali su Napoli: la nota ufficiale su scuole, parchi e cimiteri

Un'ondata di maltempo si sta per abbattere su tutta la Campania. Non verrà risparmiata Napoli dove si registreranno temporali e vento forte per l'intera giornata di martedì 28 lnovembre.

Il Comune di Napoli ha comunicato in una nota che parchi e cimiteri cittadini resteranno chiusi per ragioni di sicurezza. Aperte regolarmente invece le scuole a Napoli, mentre in provincia saranno i singoli Comuni a regolarsi a seconda delle condizioni meteo specifiche.

Sottopassi e siti cittadini oggetto di attenzione

l sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti:

1.Sottopasso di Via Claudio/Stadio San Paolo (lato sx) (Fuorigrotta)

2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano)

3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale)

4. Sottopasso di Via Comunale San Severino/Via Fasano (Poggioreale)

5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra)

6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra)

7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (Poggioreale)

8. Arena S. Antonio altezza Via Ben Hur (Soccavo).

Allerta meteo Il Centro Funzionale Multirischi della Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore "giallo", con tipologia di rischio "idrogeologico localizzato", in vigore su tutto il territorio regionale dalle ore 20.00 di oggi lunedì 27 novembre fino alle ore 20.00 di martedì 28 novembre. Nel dettaglio si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, localmente di moderata intensità, in attenuazione nel corso della mattinata. Venti forti occidentali, temporaneamente molto forti al mattino, con locali raffiche. Mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte". I principali scenari di evento ed effetti al suolo - Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; - Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; - Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; - Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); - Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno; - Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche in assenza di precipitazioni.