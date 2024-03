Scuole a rischio chiusura l'otto marzo: il motivo

Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, Flc Cgil ha proclamato lo sciopero nazionale per l’intera giornata di tutto il personale di scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuola non statale.

"I diritti delle donne, l’uguaglianza di genere, l’autodeterminazione, la parità salariale non sono ancora una realtà anzi, assistiamo alla messa in discussione dei diritti già acquisiti. Il nostro Paese è ancora ai primi posti nel mondo per gender pay gap e per incidenza del lavoro povero e precario; per non parlare dell’invisibile sfruttamento del lavoro di cura tutto scaricato sulle donne, oltre che della violenza ancora troppo radicata e diffusa. La FLC CGIL proclama lo sciopero perché insieme a tante organizzazioni sindacali in Europa e nel mondo pensiamo che è possibile cambiare le cose", spiega il sindacato in una nota.

Tra le motivazioni per le quali viene chiamata l'adesione allo sciopero la richiesta di 'politiche concrete ed efficaci volte a prevenire i femminicidi e la violenza di genere e sostenere chi si trova in situazioni di rischio affermare un sistema sociale che sostenga il lavoro femminile - a partire da salario e diritti - il contrasto della precarietà e pari condizioni di accesso alle infrastrutture di cittadinanza dal sistema socio sanitario, all’istruzione e alla formazione, al fine di garantire alle donne un accesso alla pensione che consenta di affrontare dignitosamente e serenamente l’età della vecchiaia contrastare riforme finalizzate a frammentare ancora di più il nostro Paese'.