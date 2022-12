"Manca l'acqua, chiuse le scuole giovedì e venerdì"

Scuole chiuse a Casoria, come spiega in una nota Rafaele Bene, sindaco di Casoria, a causa di interventi idrici.

" Vi informo che domani, giovedì 15, sarà in atto da parte della Regione Campania un intervento di ristrutturazione delle discenderie di S.Clemente. Per effettuare lavori urgenti e indifferibili su questa condotta, sarà sospesa la fornitura idrica sul nostro territorio comunale e in altri Comuni limitrofi dalle ore 20.00 del giorno giovedì 15 dicembre 2022 fino alle ore 12.00 del giorno successivo, venerdì 16 dicembre. Nel caso in cui le operazioni di riparazione finissero in anticipo, si provvederà ad anticipare il ripristino dell’alimentazione. Si lavorerà per ridurre al minimo i disagi per gli abitanti e le aziende interessate. Ricordiamo che al ripristino dell’alimentazione potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità, dovuti al movimento dei sedimenti nelle condotte, ma ciò non pregiudica la qualità dell’acqua. In conseguenza della sospensone idrica ho disposto per la sola giornata di venerdì 16 dicembre la chiusura delle scuole con apposita ordinanza".