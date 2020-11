Scuole chiuse fino al 7 dicembre: i dettagli dell'ultima ordinanza regionale

Resta sospesa l'attività didattica in presenza dal 30 novembre fino al 7 dicembre, per tutte le classi della scuola primaria (esclusa la prima), secondario di primo grado e laboratori: questo, in breve, il contenuto dell'ultima ordinanza (la 93esima) regionale in tema di pandemia. L'Unità di Crisi confermala possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi e della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria, nonché per gli alunni di eventuali pluriclassi collegate alla prima. La Regione dà mandato all'Istituto Zooprofilattico di continuare gli screening con tamponi antigenici su base volontaria per docenti, non docenti, alunni e relativi familiari conviventi.

Restano consentite le attività in presenza per alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. Le Asl locali dovranno però monitorare l'andamento dei contagi e comunicarlo ai sindaci. Viene infatti consentito ai primi cittadini di adottare eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività in presenza o misure ancor più stringenti.

All'Unità di Crisi Regionale viene dato mandato di programmare screening periodici in ambito scolastico.

