"Domani scuole regolarmente aperte": la decisione del Comune di Napoli

Palazzo San Giacomo ha emanato una nota in cui viene confermata l'apertura, domani, delle scuole di ogni ordine e grado in città, decisione conseguenza della proroga ma dell'abbassamento del livello di allerta meteo da "Arancione" a "Giallo" da parte della Protezione civile.

"L’Unità di crisi del Comune di Napoli ha seguito e monitorato per tutto il pomeriggio, coordinata dal Sindaco de Magistris con gli Assessori e i Dirigenti competenti, la situazione dell’evolversi delle condizioni meteo in città, alla luce del nuovo bollettino di allerta Gialla valido dalle 06:00 di lunedì 28 settembre 2020 alle 06:00 martedì 29 settembre 2020 con i seguenti fenomeni previsti: precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione in serata. Venti occidentali localmente forti con raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte", fa sapere il Comune.

"L’Unità di crisi, nel rammentare che con la precedente ordinanza di ieri è già prevista la chiusura di parchi e cimiteri cittadini per lunedì 28 settembre, ha ritenuto di non procedere a proporre alcuna ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, chiaramente invitando la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento".